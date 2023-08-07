Наталья Максимовна
Место рожденияЗименки сельцо Муромского уезда
Дата рождения1733
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Зименки сельцо Муромского уезда
Рождение ребёнка
1751
Сын: Яков Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Кондратьевич
Зименки сельцо Муромского уезда
Рождение ребёнка
1756
Сын: Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Кондратьевич
Зименки сельцо Муромского уезда
Рождение ребёнка
1759
Сын: Андрей Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Кондратьевич
Зименки сельцо Муромского уезда
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Меланья Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Кондратьевич
Зименки сельцо Муромского уезда
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Кондратьевич
Зименки сельцо Муромского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Кондратьевич
Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
1769