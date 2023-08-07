Наталья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Максимовна

Место рождения

Зименки сельцо Муромского уезда

Дата рождения

1733

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Зименки сельцо Муромского уезда
Рождение ребёнка
1751

Сын: Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Кондратьевич

Зименки сельцо Муромского уезда
Рождение ребёнка
1756

Сын: Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Кондратьевич

Зименки сельцо Муромского уезда
Рождение ребёнка
1759

Сын: Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Кондратьевич

Зименки сельцо Муромского уезда
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Меланья Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Кондратьевич

Зименки сельцо Муромского уезда
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Кондратьевич

Зименки сельцо Муромского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
1769