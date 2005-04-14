Василенко (Матюхина) Антонина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения24.04.1921
Дата смерти14.04.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1921
Рождение ребёнка
05.01.1945
Сын: Василенко Николаевич
Отец ребёнка: Василенко Николай Прохорович
Рождение ребёнка
05.01.1945
Сын: Василенко Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Василенко Николай Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.04.2005