Василенко (Матюхина) Антонина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко (Матюхина) Антонина Дмитриевна

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Место рождения

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

24.04.1921

Дата смерти

14.04.2005

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1921

Отец: Матюхин Дмитрий Петрович

Мать: Матюхина Мария Владимировна

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.01.1945

Сын: Василенко Николаевич

Отец ребёнка: Василенко Николай Прохорович

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.01.1945

Сын: Василенко Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Василенко Николай Прохорович

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василенко Николай Прохорович

Место жительства
Неизвестно
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
14.04.2005
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область