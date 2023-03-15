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Василенко Валерий Николаевич

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Место рождения

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

05.01.1945

Дата смерти

06.06.1977

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1945

Отец: Василенко Николай Прохорович

Мать: Василенко (Матюхина) Антонина Дмитриевна

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
06.06.1977
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область

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