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Василенко Николай Прохорович

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Место рождения

с. Туполицы, Новоград-Волынский р-н, Житомирская обл., Украинская ССР / Украина

Дата рождения

07.12.1918

Дата смерти

03.12.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1918

Отец: Василенко Прохор

Мать: не указана

с. Туполицы, Новоград-Волынский р-н, Житомирская обл., Украинская ССР / Украина
Военная служба
С 16.10.1939
Новоград-Волынский, Житомирська область
Дата поступления на службу: 16.10.1939 Воинское звание: капитан инт. сл. Наименование воинской части: 136 гв. отд. мех. д-н 17 зминп, 4 тбр 1 тк 1 БелФ Дата окончания службы: 16.10.1956 Награды: Медал... Показать все
Рождение ребёнка
05.01.1945

Сын: Василенко Николаевич

Мать ребёнка: Василенко Антонина Дмитриевна

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.01.1945

Сын: Василенко Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Василенко Антонина Дмитриевна

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василенко Антонина Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
03.12.2004
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
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