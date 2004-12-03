Василенко Николай Прохорович
Место рожденияс. Туполицы, Новоград-Волынский р-н, Житомирская обл., Украинская ССР / Украина
Дата рождения07.12.1918
Дата смерти03.12.2004
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1918
Отец: Василенко Прохор
Мать: не указана
с. Туполицы, Новоград-Волынский р-н, Житомирская обл., Украинская ССР / Украина
Военная служба
С 16.10.1939
Новоград-Волынский, Житомирська область
Дата поступления на службу: 16.10.1939 Воинское звание: капитан инт. сл. Наименование воинской части: 136 гв. отд. мех. д-н 17 зминп, 4 тбр 1 тк 1 БелФ Дата окончания службы: 16.10.1956 Награды: Медал... Показать все
Рождение ребёнка
05.01.1945
Сын: Василенко Николаевич
Мать ребёнка: Василенко Антонина Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.01.1945
Сын: Василенко Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Василенко Антонина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.12.2004