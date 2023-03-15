Матюхина Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1900
Дата смерти17.01.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1900
Отец: Владимир
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1921
Дочь: Василенко (Матюхина) Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Матюхин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
10.08.1923
Дочь: Соколова (Матюхина) Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Матюхин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
26.08.1924
Дочь: Боровкова (Матюхина) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Матюхин Дмитрий Петрович
Смерть
17.01.1988
Похороны
Неизвестно