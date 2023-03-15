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Матюхина Мария Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1900

Дата смерти

17.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1900

Отец: Владимир

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюхин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
24.04.1921

Дочь: Василенко (Матюхина) Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Матюхин Дмитрий Петрович

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.08.1923

Дочь: Соколова (Матюхина) Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Матюхин Дмитрий Петрович

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.08.1924

Дочь: Боровкова (Матюхина) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Матюхин Дмитрий Петрович

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
17.01.1988
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область

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