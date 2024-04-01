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Пушкарев Иван 3 Авросьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Пушкарев Абросим Отст. Казак Д. Кривооозерной

Мать: Пушкарева Евдокия Мартенова?

Бракосочетание
03.02.1776

Жена: Пушкарева Евдокия Семенова

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
отст. Григория Орехова родственница солдатская дочь
Рождение ребёнка
15.10.1780

Дочь: (Пушкарева) Параскева Иванова

Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Семенова

Рождение ребёнка
21.10.1781

Сын: Пушкарев Яков Иванов

Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Семенова

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: (Пушкарева) Анна Иванова

Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Семенова

Смерть
Неизвестно

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