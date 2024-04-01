Пушкарев Иван 3 Авросьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Бракосочетание
03.02.1776
отст. Григория Орехова родственница солдатская дочь
Рождение ребёнка
15.10.1780
Дочь: (Пушкарева) Параскева Иванова
Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
21.10.1781
Сын: Пушкарев Яков Иванов
Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: (Пушкарева) Анна Иванова
Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Семенова
Смерть
Неизвестно