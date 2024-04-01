Пушкарева Евдокия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.02.1776
отст. Григория Орехова родственница солдатская дочь
Рождение ребёнка
15.10.1780
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Пушкарев Иван 3 Авросьев
Рождение ребёнка
21.10.1781
Сын: Пушкарев Яков Иванов
Отец ребёнка: Пушкарев Иван 3 Авросьев
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Пушкарев Иван 3 Авросьев
Смерть
Неизвестно