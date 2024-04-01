Пушкарева Евдокия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева Евдокия Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1776

Муж: Пушкарев Иван 3 Авросьев

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
отст. Григория Орехова родственница солдатская дочь
Рождение ребёнка
15.10.1780

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Пушкарев Иван 3 Авросьев

Рождение ребёнка
21.10.1781

Сын: Пушкарев Яков Иванов

Отец ребёнка: Пушкарев Иван 3 Авросьев

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Пушкарев Иван 3 Авросьев

Смерть
Неизвестно
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