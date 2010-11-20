Иванова (Александрова) Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Александрова) Зоя Александровна

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Место рождения

Степное Тугаево, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

30.11.1936

Дата смерти

20.11.2010

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1936

Отец: Степанов Александр Степанович

Мать: Васильева Мария Васильевна

Степное Тугаево, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович

Аликово, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Михаил Иванович

Смерть
20.11.2010
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