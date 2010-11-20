Иванова (Александрова) Зоя Александровна
Место рождения
Дата рождения30.11.1936
Дата смерти20.11.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1936
Рождение ребёнка
01.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович
Аликово, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.2010