деревня Степное Тугаево, деревня Степное Тугаево, Цивильский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Степное Тугаево

Цивильский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Цывильский уезд
2753Степная Тугаева, д. каз. (1)на ровном месте.10303197105
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Цивильский уезд, Чуратчинская волость
Степная Тугаева, Чуратчинской (состоит из околодков: Верхний, Вурман-касы, Новый и Средний)см. каждый в отдельности.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Цивильский район
141176Степное Тугаеводеревня55°46'с.ш.47°29'в.д.N-38-011
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