Осип Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Алексей Евплов
Мать: Варвара Афанасьева
Бракосочетание
До 1788
Жена: Марфа Феофилактова
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Степан Осипович (Иосифович)
Мать ребёнка: Марфа Феофилактова
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно