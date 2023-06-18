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Осип Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1730 г.р.

Мать

Около 1734 г.р.

Жена

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Алексей Евплов

Мать: Варвара Афанасьева

Бракосочетание
До 1788

Жена: Марфа Феофилактова

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Степан Осипович (Иосифович)

Мать ребёнка: Марфа Феофилактова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно