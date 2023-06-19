Степан Осипович (Иосифович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Осипович (Иосифович)

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

До 1862

Пол

Мужской

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Около 1761 г.р.

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Осип Алексеев

Мать: Марфа Феофилактова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Агафья Стефанова

Мать ребёнка: Степанида Елисеевна

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Настасья Степановна

Мать ребёнка: Степанида Елисеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Елисеевна

Смерть
До 1862