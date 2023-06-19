Степан Осипович (Иосифович)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиДо 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Осип Алексеев
Мать: Марфа Феофилактова
Упоминание
1798
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Агафья Стефанова
Мать ребёнка: Степанида Елисеевна
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Настасья Степановна
Мать ребёнка: Степанида Елисеевна
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Елисеевна
Смерть
До 1862