Варвара Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Афанасий Ермилов
Мать: Анна Федотова
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Евплов
Упоминание
1755
Исповедная роспись.
Упоминание
1760
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Осип Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Евплов
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Евплов
Смерть
Неизвестно