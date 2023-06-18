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Варвара Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1701 г.р.

Мать

Около 1717 г.р.

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Около 1753 г.р.
Около 1761 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Афанасий Ермилов

Мать: Анна Федотова

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Евплов

Упоминание
1755
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Осип Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Евплов

Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Евплов

Смерть
Неизвестно
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