Алексей Евплов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Евплов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

13.03.1808 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1698 г.р.

Мать

Около 1711 г.р.

Жена

Около 1734 г.р.

Дети

Около 1761 г.р.
Около 1763 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1773 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Евпл Игнатьев

Мать: Агафья Яковлева

Упоминание
1755
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Осип Иосиф Алексеев

Мать ребёнка: Варвара Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Варвара Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Татьяна Алексеева

Мать ребёнка: Варвара Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Агафья Алексеева

Мать ребёнка: Варвара Афанасьева

Бракосочетание
До 1791

Жена: Варвара Афанасьева

Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
13.03.1808 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
По старости лет.
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