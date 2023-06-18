Алексей Евплов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смерти13.03.1808 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Евпл Игнатьев
Мать: Агафья Яковлева
Упоминание
1755
Исповедная роспись.
Упоминание
1760
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Осип Иосиф Алексеев
Мать ребёнка: Варвара Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Варвара Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Татьяна Алексеева
Мать ребёнка: Варвара Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Агафья Алексеева
Мать ребёнка: Варвара Афанасьева
Бракосочетание
До 1791
Жена: Варвара Афанасьева
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Смерть
13.03.1808 ст.
По старости лет.