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Izmajlov (Yusupova) Aleksandra Borisovna
Izmajlov (Yusupova) Aleksandra Borisovna
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1744
Пол
Женский
Отец
Yusupov Boris Grigorievich
1695 г.р.
Мать
Yusupov (Zinovyeva) Irina Mikhailovna
1718 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец:
Yusupov Boris Grigorievich
Мать:
Yusupov Irina Mikhailovna
Москва
, город федерального значения Москва
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