Izmajlov (Yusupova) Aleksandra Borisovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Izmajlov (Yusupova) Aleksandra Borisovna

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Отец

1695 г.р.

Мать

1718 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Yusupov Boris Grigorievich

Мать: Yusupov Irina Mikhailovna

Москва, город федерального значения Москва
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