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Анна Кириллова

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1669 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.
1713 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Кирилл Фёдоров

Мать: не указана

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
07.07.1745 ст.

Муж: Пётр Логинов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Развод
До 1755

Муж: Пётр Логинов

Бракосочетание
01.07.1756 ст.

Муж: Яким Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.12.1756 ст.

Сын: Степан Якимов

Отец ребёнка: Яким Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ирина Якимова

Отец ребёнка: Яким Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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