Анна Кириллова
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Кирилл Фёдоров
Мать: не указана
Бракосочетание
07.07.1745 ст.
Муж: Пётр Логинов
Развод
До 1755
Муж: Пётр Логинов
Бракосочетание
01.07.1756 ст.
Муж: Яким Иванов
Рождение ребёнка
15.12.1756 ст.
Сын: Степан Якимов
Отец ребёнка: Яким Иванов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ирина Якимова
Отец ребёнка: Яким Иванов
Смерть
Неизвестно