Яким Иванов
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти19.02.1779 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Иван Григорьев
Мать: Агафья Ларионова
Бракосочетание
До 1730
Жена: Стефания Христофорова
Рождение ребёнка
1732
Сын: Михаил Якимов
Мать ребёнка: Стефания Христофорова
Рождение ребёнка
1737
Сын: Никита Якимов
Мать ребёнка: Стефания Христофорова
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Прасковья Якимова
Мать ребёнка: Стефания Христофорова
Рождение ребёнка
1744
Сын: Фёдор Якимов
Мать ребёнка: Стефания Христофорова
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Анна Якимова
Мать ребёнка: Стефания Христофорова
Бракосочетание
01.07.1756 ст.
Жена: Анна Кириллова
Рождение ребёнка
15.12.1756 ст.
Сын: Степан Якимов
Мать ребёнка: Анна Кириллова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ирина Якимова
Мать ребёнка: Анна Кириллова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Хрестина Якимова
Мать ребёнка: Анна Кириллова
Смерть
19.02.1779 ст.