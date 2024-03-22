Яким Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯким Иванов

Яким Иванов

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

19.02.1779 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Иван Григорьев

Мать: Агафья Ларионова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1730

Жена: Стефания Христофорова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Михаил Якимов

Мать ребёнка: Стефания Христофорова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Никита Якимов

Мать ребёнка: Стефания Христофорова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Прасковья Якимова

Мать ребёнка: Стефания Христофорова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Фёдор Якимов

Мать ребёнка: Стефания Христофорова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Анна Якимова

Мать ребёнка: Стефания Христофорова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
01.07.1756 ст.

Жена: Анна Кириллова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.12.1756 ст.

Сын: Степан Якимов

Мать ребёнка: Анна Кириллова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ирина Якимова

Мать ребёнка: Анна Кириллова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Хрестина Якимова

Мать ребёнка: Анна Кириллова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
19.02.1779 ст.
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close