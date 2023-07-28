Туманов Николай Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуманов Николай Кузьмич

Туманов Николай Кузьмич

Место рождения

Безьва, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Туманов Кузьма Семенович

Мать: Евдокия Дементьевна

Безьва, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
14.02.1872

Жена: Туманова Агриппина Васильевна

Безьва, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.01.1873

Сын: Туманов Степан Николаевич

Мать ребёнка: Туманова Агриппина Васильевна

Безьва, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.09.1875

Сын: Туманов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Туманова Агриппина Васильевна

Безьва, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.03.1879

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Туманова Агриппина Васильевна

Безьва, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.11.1882

Сын: Туманов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Туманова Агриппина Васильевна

Безьва, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.06.1886

Сын: Туманов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Туманова Агриппина Васильевна

Безьва, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно