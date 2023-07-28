Туманов Николай Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Туманов Кузьма Семенович
Мать: Евдокия Дементьевна
Бракосочетание
14.02.1872
Рождение ребёнка
08.01.1873
Сын: Туманов Степан Николаевич
Мать ребёнка: Туманова Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
17.09.1875
Сын: Туманов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Туманова Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
29.03.1879
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Туманова Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
28.11.1882
Сын: Туманов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Туманова Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
11.06.1886
Сын: Туманов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Туманова Агриппина Васильевна
Смерть
Неизвестно