Туманов Кузьма Семенович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Туманов Семен Савельевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Евдокия Дементьевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Мавра Кузьминична
Мать ребёнка: Евдокия Дементьевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Евдокия Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туманов-Кузьмин Исаак Кузьмич
Мать ребёнка: Евдокия Дементьевна
Смерть
Неизвестно