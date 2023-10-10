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Туманов Кузьма Семенович

Место рождения

Безьва, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Туманов Семен Савельевич

Мать: не указана

Безьва, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Туманов Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Евдокия Дементьевна

Безьва, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Мавра Кузьминична

Мать ребёнка: Евдокия Дементьевна

Безьва, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Евдокия Дементьевна

Безьва, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туманов Никанор Кузьмич

Мать ребёнка: Евдокия Дементьевна

Безьва, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туманов-Кузьмин Исаак Кузьмич

Мать ребёнка: Евдокия Дементьевна

Смерть
Неизвестно
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