Гусев Егор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Егор Алексеевич

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

07.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.03.1937

Дочь: Бейман Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Гусева Надежда Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
07.09.1942
Карган, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область