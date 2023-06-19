Гусев Егор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти07.09.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1937
Дочь: Бейман Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Гусева Надежда Александровна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
07.09.1942
Карган, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область