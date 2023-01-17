Гусева (Васильева) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Васильева) Надежда Александровна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

30.09.1895

Дата смерти

21.03.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Старое название населенного пункта: Тобольская губерния, Лебяжьевская волость, деревня Решная.
Рождение ребёнка
11.03.1937

Дочь: Бейман Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Гусев Егор Алексеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
21.03.1965
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
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