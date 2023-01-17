Гусева (Васильева) Надежда Александровна
Место рождения
Дата рождения30.09.1895
Дата смерти21.03.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.09.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Старое название населенного пункта: Тобольская губерния, Лебяжьевская волость, деревня Решная.
Рождение ребёнка
11.03.1937
Дочь: Бейман Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Гусев Егор Алексеевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
21.03.1965
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия