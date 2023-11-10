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Евдокия Перфийева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Волков Николай Степанович

Отец ребёнка: Волков Степан Семенович

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
1885

Дочь: мария степановна

Отец ребёнка: Волков Степан Семенович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: елизавета Степановна

Отец ребёнка: Волков Степан Семенович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Волков Леонтий Степанович

Отец ребёнка: Волков Степан Семенович

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
1893

Сын: Волков Иван Степанов

Отец ребёнка: Волков Степан Семенович

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Волков Степан Семенович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Волков Игнатий

Отец ребёнка: Волков Степан Семенович

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Волков Степан Семенович

1890
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Степан Семенович

Смерть
Неизвестно
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