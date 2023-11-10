Евдокия Перфийева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Волков Николай Степанович
Отец ребёнка: Волков Степан Семенович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: мария степановна
Отец ребёнка: Волков Степан Семенович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: елизавета Степановна
Отец ребёнка: Волков Степан Семенович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Волков Леонтий Степанович
Отец ребёнка: Волков Степан Семенович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Волков Иван Степанов
Отец ребёнка: Волков Степан Семенович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Волков Степан Семенович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Волков Игнатий
Отец ребёнка: Волков Степан Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Волков Степан Семенович
1890
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно