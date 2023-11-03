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Белоусько Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1926

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1926

Отец: Белоусько Алексей Аксентиевич

Мать: Белоусько Вёкла Ивановна

Рождение ребёнка
10.06.1969

Дочь: Гурина Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Белоусько Хацько Надежда Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусько ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусько Николай Михайлович

Мать ребёнка: Белоусько Хацько Надежда Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусько Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Белоусько Хацько Надежда Тимофеевна

Смерть
1992
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