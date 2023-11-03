Белоусько Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1926
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1926
Рождение ребёнка
10.06.1969
Дочь: Гурина Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Белоусько Хацько Надежда Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусько ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусько Николай Михайлович
Мать ребёнка: Белоусько Хацько Надежда Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусько Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Белоусько Хацько Надежда Тимофеевна
Смерть
1992