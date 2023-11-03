Белоусько Вёкла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1926
Сын: Белоусько Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Белоусько Алексей Аксентиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусько Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Белоусько Алексей Аксентиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусько Семен Алексеевич
Отец ребёнка: Белоусько Алексей Аксентиевич
Смерть
1976