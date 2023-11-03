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Белоусько Вёкла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1926

Сын: Белоусько Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Белоусько Алексей Аксентиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусько Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Белоусько Алексей Аксентиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусько Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Белоусько Алексей Аксентиевич

Смерть
1976
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