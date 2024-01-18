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Шувалов Александр Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1908 ст.

Дата смерти

26.06.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1908 ст.

Отец: Шувалов (гунин) Ефим (Евфимий) Максимович

Мать: Шувалова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
21.12.1928

Дочь: Куклинова Анна Александровна

Мать ребёнка: Шувалова Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
12.04.1931

Сын: Шувалов Николай Александрович

Мать ребёнка: Шувалова Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
01.08.1935

Дочь: Цветнова Зоя Александровна

Мать ребёнка: Шувалова Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
16.03.1941

Дочь: Немудрова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Шувалова Варвара Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шувалова Варвара Трофимовна

Смерть
26.06.1967
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