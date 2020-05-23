Упоров Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУпоров Виктор

Упоров Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.05.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1951 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1970

Сын: Упоров Роман

Мать ребёнка: Упорова Лидия

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Наташа

Мать ребёнка: Упорова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Упорова Лидия

Смерть
23.05.2020
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Короновирус