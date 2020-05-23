Упоров Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.05.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1970
Сын: Упоров Роман
Мать ребёнка: Упорова Лидия
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Наташа
Мать ребёнка: Упорова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Упорова Лидия
Смерть
23.05.2020
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Короновирус