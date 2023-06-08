Упоров Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Упоров Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Упоров Виктор

Мать: Упорова Лидия