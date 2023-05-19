Иванова (Иванова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Евстафьев Василий
Рождение ребёнка
1800
Сын: Васильев Филат
Отец ребёнка: Евстафьев Василий
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Васильева Дарья
Отец ребёнка: Евстафьев Василий
Рождение ребёнка
1802
Сын: Васильев Егор
Отец ребёнка: Евстафьев Василий
Рождение ребёнка
1807
Сын: Васильев Дмитрий
Отец ребёнка: Евстафьев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстафьев Василий
Смерть
1833