Иванова (Иванова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Иванова) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1833

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Евстафьев Василий

Федино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Васильев Филат

Отец ребёнка: Евстафьев Василий

Федино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Васильева Дарья

Отец ребёнка: Евстафьев Василий

Федино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Васильев Егор

Отец ребёнка: Евстафьев Василий

Рождение ребёнка
1807

Сын: Васильев Дмитрий

Отец ребёнка: Евстафьев Василий

Федино, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстафьев Василий

Смерть
1833
Федино, Раменский муниципальный район, Московская область