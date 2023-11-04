Васильева Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

1776 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Евстафьев Василий

Мать: Иванова Мария

Смерть
После 1816
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