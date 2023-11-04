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Васильева Агафья
Васильева Агафья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1804
Дата смерти
После 1816
Пол
Женский
Отец
Евстафьев Василий
1776 г.р.
Мать
Иванова (Иванова) Мария
1773 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец:
Евстафьев Василий
Мать:
Иванова Мария
Смерть
После 1816
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