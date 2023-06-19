Васильев Дмитрий
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Евстафьев Василий
Мать: Иванова Марфа
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Лаврентьева Гликерья
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Дмитриева Параскева
Мать ребёнка: Лаврентьева Гликерья
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анисия
Мать ребёнка: Лаврентьева Гликерья
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Дмитриева Анисия
Мать ребёнка: Лаврентьева Гликерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаврентьева Гликерья
Смерть
Неизвестно