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Васильев Дмитрий

Место рождения

Федино, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Евстафьев Василий

Мать: Иванова Марфа

Федино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Лаврентьева Гликерья

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Дмитриева Параскева

Мать ребёнка: Лаврентьева Гликерья

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анисия

Мать ребёнка: Лаврентьева Гликерья

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Дмитриева Анисия

Мать ребёнка: Лаврентьева Гликерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаврентьева Гликерья

Смерть
Неизвестно