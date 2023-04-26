Галинский Феодор Афанасиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1806 и 1807 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1806 и 1807 ст.
Отец: Галинский Танас
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Галинская Иона Андреева
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Галинская Агрепина Феодорова
Мать ребёнка: Галинская Иона Андреева
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847
Дочь: Галинская Евдокия Феодорова
Мать ребёнка: Галинская Иона Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галинская Иона Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тодосия