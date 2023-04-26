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Галинский Феодор Афанасиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1806 и 1807 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1806 и 1807 ст.

Отец: Галинский Танас

Мать: Ирина

Рождение ребёнка
Между 1832 и 1833

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Тодосия

Рождение ребёнка
1837

Сын: Галинский Иван Феодоров

Мать ребёнка: Галинская Иона Андреева

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Галинская Агрепина Феодорова

Мать ребёнка: Галинская Иона Андреева

Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847

Дочь: Галинская Евдокия Феодорова

Мать ребёнка: Галинская Иона Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галинская Иона Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тодосия