Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1832 и 1833

Пол

Женский

Отец

Между 1806 и 1807 г.р.

Мать

Между 1809 и 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1832 и 1833

Отец: Галинский Феодор Афанасиев

Мать: Тодосия

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