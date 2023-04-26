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Анна
Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Между 1832 и 1833
Пол
Женский
Отец
Галинский Феодор Афанасиев
Между 1806 и 1807 г.р.
Мать
Тодосия
Между 1809 и 1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1832 и 1833
Отец:
Галинский Феодор Афанасиев
Мать:
Тодосия
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