Огороднова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огороднова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1881

Сын: Огороднов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Огороднов Дмитрий Гаврилович

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Огороднов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Огороднов Дмитрий Гаврилович

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Огороднов Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Огороднов Дмитрий Гаврилович

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
После 1883

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Огороднов Дмитрий Гаврилович

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Огороднова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Огороднов Дмитрий Гаврилович

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Лобова Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Огороднов Дмитрий Гаврилович

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огороднов Дмитрий Гаврилович

Смерть
Неизвестно