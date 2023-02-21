Огороднова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1881
Сын: Огороднов Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Огороднов Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Огороднов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Огороднов Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Огороднов Пётр Дмитриевич
Отец ребёнка: Огороднов Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
После 1883
Дочь: Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Огороднов Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Огороднова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Огороднов Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Лобова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Огороднов Дмитрий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно