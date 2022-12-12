Огороднов (Соловьёв) Дмитрий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огороднов (Соловьёв) Дмитрий Гаврилович

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Место рождения

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1840

Отец: Соловьёв Гаврила Петрович

Мать: Соловьёва Анна

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
До 1881

Сын: Огороднов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Огороднова Александра

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Огороднов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Огороднова Александра

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Огороднов Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Огороднова Александра

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
После 1883

Дочь: Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Огороднова Александра

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Огороднова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Огороднова Александра

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Лобова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Огороднова Александра

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огороднова Александра

Смерть
Неизвестно
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