Огороднов (Соловьёв) Дмитрий Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1840
Отец: Соловьёв Гаврила Петрович
Мать: Соловьёва Анна
Рождение ребёнка
До 1881
Сын: Огороднов Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Огороднова Александра
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Огороднов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Огороднова Александра
Рождение ребёнка
1883
Сын: Огороднов Пётр Дмитриевич
Мать ребёнка: Огороднова Александра
Рождение ребёнка
После 1883
Дочь: Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Огороднова Александра
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Огороднова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Огороднова Александра
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Лобова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Огороднова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огороднова Александра
Смерть
Неизвестно