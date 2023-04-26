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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Отец ребёнка: Зубков Патрикей Спиридонов
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубков Евстафий Патрикеевич
Отец ребёнка: Зубков Патрикей Спиридонов
Деревня Кочетовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно