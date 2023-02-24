Зубков Евстафий Патрикеевич
Место рожденияДеревня Кочетовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зубков Патрикей
Мать: ?
Деревня Кочетовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1895
Мать ребёнка: Зубкова Феодосия Михайловна
Город Ашхабад , Туркменистан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно