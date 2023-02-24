Зубков Евстафий Патрикеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубков Евстафий Патрикеевич

Зубков Евстафий Патрикеевич

avatar

Место рождения

Деревня Кочетовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубков Патрикей

Мать: ?

Деревня Кочетовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1895

Сын: Зубков Петр Евстафьевич

Мать ребёнка: Зубкова Феодосия Михайловна

Город Ашхабад , Туркменистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Феодосия Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close