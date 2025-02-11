Зубков Михаил Патрикеев
мужской, родился 25.05.1857, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 27.07.1857, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЗубков Патрикей Спиридонов1833 г.р.
МатьЗубкова Евдокия СавельеваНеизвестно г.р.
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Рождение
25.05.1857
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
27.07.1857
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область