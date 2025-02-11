Зубков Михаил Патрикеев 25.05.1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Зубков Михаил Патрикеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 25.05.1857, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 27.07.1857, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Зубков Патрикей Спиридонов1833 г.р.
Мать
Зубкова Евдокия СавельеваНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1857

Отец: Зубков Патрикей Спиридонов

Мать: Зубкова Евдокия Савельева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
27.07.1857
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От врожденной слабости

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