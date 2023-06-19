Якимов Всеволод Петрович
Место рождения
Дата рождения01.03.1912
Дата смерти21.01.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 26.09.1937 по 1950
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Прокофьева Вероника Всеволодовна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Татьяна Владимировна
Смерть
21.01.1982
Москва, город федерального значения Москва
похороны: Москва, Ваганьковское кладб.