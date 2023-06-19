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Якимов Всеволод Петрович

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

01.03.1912

Дата смерти

21.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
С 26.09.1937 по 1950

Жена: Римская-Корсакова Татьяна Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Прокофьева Вероника Всеволодовна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Татьяна Владимировна

Смерть
21.01.1982
Москва, город федерального значения Москва
похороны: Москва, Ваганьковское кладб.