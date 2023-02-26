Екатерина Андреева
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1790
Дата смерти05.03.1822
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Андрей Семёнов
Мать: Наталия Сильвестрова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.07.1808
Муж: Савва Леонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
05.03.1822
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.