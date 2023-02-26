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Екатерина Андреева

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1790

Дата смерти

05.03.1822

Пол

Женский

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

1769 г.р.

Муж

1779 г.р.

Дети

Не указаны

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АБ
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Рождение
1790

Отец: Андрей Семёнов

Мать: Наталия Сильвестрова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.07.1808

Муж: Савва Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
05.03.1822
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.