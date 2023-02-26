Наталия Сильвестрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти06.06.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Семёнов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1806
Сын: Сафроний Андреев
Отец ребёнка: Андрей Семёнов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Семёнов
Смерть
06.06.1808
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.