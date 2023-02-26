Наталия Сильвестрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Сильвестрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

06.06.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Семёнов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1806

Сын: Сафроний Андреев

Отец ребёнка: Андрей Семёнов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Семёнов

Смерть
06.06.1808
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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