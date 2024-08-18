Мельникова Фетинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Анна
Отец ребёнка: Мельников Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Любовь
Отец ребёнка: Мельников Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Александра
Отец ребёнка: Мельников Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Клавдия
Отец ребёнка: Мельников Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Иван
Отец ребёнка: Мельников Андрей
Смерть
Неизвестно