Мельникова Фетинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Фетинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Анна

Отец ребёнка: Мельников Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Любовь

Отец ребёнка: Мельников Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Александра

Отец ребёнка: Мельников Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Клавдия

Отец ребёнка: Мельников Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Иван

Отец ребёнка: Мельников Андрей

Смерть
Неизвестно

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