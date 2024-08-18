Мельников Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Степан

Мать: Мельников Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Фетинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Анна

Мать ребёнка: Мельникова Фетинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Александра

Мать ребёнка: Мельникова Фетинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Любовь

Мать ребёнка: Мельникова Фетинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Клавдия

Мать ребёнка: Мельникова Фетинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Иван

Мать ребёнка: Мельникова Фетинья

Смерть
Неизвестно

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