Мельников Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельников Степан
Мать: Мельников Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мельникова Фетинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Анна
Мать ребёнка: Мельникова Фетинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Александра
Мать ребёнка: Мельникова Фетинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Любовь
Мать ребёнка: Мельникова Фетинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Клавдия
Мать ребёнка: Мельникова Фетинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Иван
Мать ребёнка: Мельникова Фетинья
Смерть
Неизвестно