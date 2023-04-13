Анна Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Якимова

Анна Якимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1772 г.р.

Мать

1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Яким Иванов

Мать: Авдотья Алексеева

Смерть
Неизвестно