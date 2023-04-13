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Анна Якимова
Анна Якимова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1792
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Яким Иванов
1772 г.р.
Мать
Авдотья Алексеева
1775 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
EN
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец:
Яким Иванов
Мать:
Авдотья Алексеева
Смерть
Неизвестно
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