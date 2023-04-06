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Яким Иванов

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Место рождения

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Иван Артемьев

Мать: Екатерина Герасимова

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна Якимова

Мать ребёнка: Авдотья Алексеева

Рождение ребёнка
1798

Сын: Яков Якимов

Мать ребёнка: Авдотья Алексеева

Хмельники, Щадневская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофе Якимов

Мать ребёнка: Авдотья Алексеева

Хмельники, Щадневская волость, Ростовский уезд
Смерть
Неизвестно
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