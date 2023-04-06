Яким Иванов
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Иван Артемьев
Мать: Екатерина Герасимова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна Якимова
Мать ребёнка: Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1798
Сын: Яков Якимов
Мать ребёнка: Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофе Якимов
Мать ребёнка: Авдотья Алексеева
Смерть
Неизвестно