Фурсов Илья Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения15.07.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1875
Отец: Фурсов Дмитрий Яковлевич
Мать: Фурсова Анна Ивановна
Бракосочетание
08.11.1893
Рождение ребёнка
?.01.1895
Дочь: Ефросинья Ильинична
Мать ребёнка: Фурсова Наталия Игнатовна
Рождение ребёнка
?.01.1895
Сын: Фурсов Петр Ильич
Мать ребёнка: Фурсова Наталия Игнатовна
Рождение ребёнка
13.10.1896
Дочь: Параскева Ильинична
Мать ребёнка: Фурсова Наталия Игнатовна
Рождение ребёнка
05.09.1900
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Фурсова Наталия Игнатовна
Рождение ребёнка
15.03.1905
Дочь: Дарья Ильинична
Мать ребёнка: Фурсова Наталия Игнатовна
Рождение ребёнка
14.09.1907
Сын: Фурсов Трофим Ильич
Мать ребёнка: Фурсова Наталия Игнатовна
Рождение ребёнка
18.05.1909
Дочь: Елена Ильинична
Мать ребёнка: Фурсова Наталия Игнатовна
Рождение ребёнка
16.10.1911
Дочь: Параскева Ильинична
Мать ребёнка: Фурсова Наталия Игнатовна