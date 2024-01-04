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Фурсов Илья Дмитриевич

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

15.07.1875

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1875

Отец: Фурсов Дмитрий Яковлевич

Мать: Фурсова Анна Ивановна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.11.1893

Жена: Фурсова Наталия Игнатовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.01.1895

Дочь: Ефросинья Ильинична

Мать ребёнка: Фурсова Наталия Игнатовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.01.1895

Сын: Фурсов Петр Ильич

Мать ребёнка: Фурсова Наталия Игнатовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1896

Дочь: Параскева Ильинична

Мать ребёнка: Фурсова Наталия Игнатовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.09.1900

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Фурсова Наталия Игнатовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.03.1905

Дочь: Дарья Ильинична

Мать ребёнка: Фурсова Наталия Игнатовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.09.1907

Сын: Фурсов Трофим Ильич

Мать ребёнка: Фурсова Наталия Игнатовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.05.1909

Дочь: Елена Ильинична

Мать ребёнка: Фурсова Наталия Игнатовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.10.1911

Дочь: Параскева Ильинична

Мать ребёнка: Фурсова Наталия Игнатовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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