Фурсова (Усова) Наталия Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Усова) Наталия Игнатовна

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.11.1893

Муж: Фурсов Илья Дмитриевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.01.1895

Дочь: Ефросинья Ильинична

Отец ребёнка: Фурсов Илья Дмитриевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.01.1895

Сын: Фурсов Петр Ильич

Отец ребёнка: Фурсов Илья Дмитриевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1896

Дочь: Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Фурсов Илья Дмитриевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.09.1900

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Фурсов Илья Дмитриевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.03.1905

Дочь: Дарья Ильинична

Отец ребёнка: Фурсов Илья Дмитриевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.09.1907

Сын: Фурсов Трофим Ильич

Отец ребёнка: Фурсов Илья Дмитриевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.05.1909

Дочь: Елена Ильинична

Отец ребёнка: Фурсов Илья Дмитриевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.10.1911

Дочь: Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Фурсов Илья Дмитриевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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