Кот Лукьян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1883
Дочь: Кучеренко Макрина Лукьяновна
Мать ребёнка: Кот Евдокия Филипповна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кот Евдокия Филипповна
Смерть
Неизвестно