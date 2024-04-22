Кучеренко (Кот) Макрина Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучеренко (Кот) Макрина Лукьяновна

Место рождения

Кагарлыки, Нежинский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

14.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1883

Отец: Кот Лукилиан Иванович

Мать: Кот Евдокия Филипповна

Кагарлыки, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
09.05.1907

Муж: Кучеренко Петр Маркович

Кагарлыки, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1909

Сын: Кучеренко Михаил Петрович

Отец ребёнка: Кучеренко Петр Маркович

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.05.1912

Сын: Кучеренко Николай Петрович

Отец ребёнка: Кучеренко Петр Маркович

Поляна, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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