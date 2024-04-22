Кучеренко (Кот) Макрина Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения14.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1883
Отец: Кот Лукилиан Иванович
Мать: Кот Евдокия Филипповна
Бракосочетание
09.05.1907
Рождение ребёнка
21.08.1909
Сын: Кучеренко Михаил Петрович
Отец ребёнка: Кучеренко Петр Маркович
Рождение ребёнка
03.05.1912
Сын: Кучеренко Николай Петрович
Отец ребёнка: Кучеренко Петр Маркович
Смерть
Неизвестно