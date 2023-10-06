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Кучеренко Петр Маркович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

28.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1876

Отец: Кучеренко Марко Васильевич

Мать: Кучеренко Анастасия Игнатьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1898

Жена: Кучеренко Сюзанна Ефимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.04.1899

Дочь: Рябуха Ирина Петровна

Мать ребёнка: Кучеренко Сюзанна Ефимовна

Рождение ребёнка
20.11.1901

Сын: Кучеренко Григорий Петрович

Мать ребёнка: Кучеренко Сюзанна Ефимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.05.1907

Жена: Кучеренко Макрина Лукьяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.08.1909

Сын: Кучеренко Михаил Петрович

Мать ребёнка: Кучеренко Макрина Лукьяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.05.1912

Сын: Кучеренко Николай Петрович

Мать ребёнка: Кучеренко Макрина Лукьяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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