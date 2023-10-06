Кучеренко Петр Маркович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения28.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1876
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1898
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.04.1899
Дочь: Рябуха Ирина Петровна
Мать ребёнка: Кучеренко Сюзанна Ефимовна
Рождение ребёнка
20.11.1901
Сын: Кучеренко Григорий Петрович
Мать ребёнка: Кучеренко Сюзанна Ефимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.05.1907
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.08.1909
Сын: Кучеренко Михаил Петрович
Мать ребёнка: Кучеренко Макрина Лукьяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.05.1912
Сын: Кучеренко Николай Петрович
Мать ребёнка: Кучеренко Макрина Лукьяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно