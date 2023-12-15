Горюнов Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнов Дмитрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Горюнов Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: Горюнова Неизвестно

Рождение ребёнка
1820

Сын: Горюнов Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Горюнова Неизвестно

Рождение ребёнка
1830

Сын: Горюнов Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Горюнова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горюнова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горюнова Агафия Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1852
Самовольная Ивановка
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