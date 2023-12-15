Горюнов Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Горюнов Даниил Дмитриевич
Мать ребёнка: Горюнова Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Сын: Горюнов Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Горюнова Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Горюнова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горюнова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1852
Самовольная Ивановка