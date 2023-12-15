Горюнов Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Горюнов Дмитрий Петрович
Мать: Горюнова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горюнова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горюнова Аксинья
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Горюнова Аксинья
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Горюнова Васса Павловна
Мать ребёнка: Горюнова Аксинья
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Горюнова Аксинья
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Горюнова Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Горюнова Аксинья
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Горюнова Аксинья