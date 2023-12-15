Горюнов Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнов Павел Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Горюнов Дмитрий Петрович

Мать: Горюнова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горюнова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горюнова Аксинья

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852

Сын: Горюнов Никандр Павлович

Мать ребёнка: Горюнова Аксинья

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Горюнова Васса Павловна

Мать ребёнка: Горюнова Аксинья

Рождение ребёнка
1856

Сын: Горюнов Онисим Павлович

Мать ребёнка: Горюнова Аксинья

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Горюнова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Горюнова Аксинья

Рождение ребёнка
1876

Сын: Горюнов Максим Павлович

Мать ребёнка: Горюнова Аксинья

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